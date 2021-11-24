Защитную дамбу Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения

Защитную дамбу закрыли из-за угрозы наводнения в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова ухудшилась погода, поднялся сильный ветер, а вода в Неве начала прибавляться. В связи с этим утром 24 ноября 2021 года дирекция комплекса защитных сооружений Северной столицы приняла решение о закрытии створов дамбы, чтобы предотвратить возможность наводнения.

- Учитывая прогнозы метеорологической службы о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения и усилением юго-западного ветра до 17-22 метро в секунду, принято решение о закрытии створов КЗС, - рассказали на дамбе.

Закрытие судопропускных и водопропускных створов началось в 5:30 часов и полностью закрылись к 6 часам утра.

Сейчас временно проход судов по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено.