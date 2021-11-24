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Общество24 ноября 2021 4:59

Снег с дождем и штормовой ветер застанет Петербург 24 ноября

Есть угроза нагонного наводнения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Штормовой ветер и тепло будет в Петербурге 24 ноября

Штормовой ветер и тепло будет в Петербурге 24 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Непогода снова застала Санкт-Петербург. Уже с самого утра 24 ноября 2021 года дирекция дамбы закрыла створы из-за того, что поднялся сильный ветер западных направлений, угрожающий появлением наводнения. Помимо этого, в городе будет тепло, но очень пасмурно и немало осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическую ситуацию в в городе на Неве сформирует циклонический вихрь, центр которого в середине дня окажется над юго-востоком Карелии. Он станет причиной облачной погоды, пройдёт снег, местами мокрый снег, днем переходящие в дожди, - отметил синоптик.

Днем в Петербурге будет тепло в пределах плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области ноль, плюс 5 градусов. Ветер сначала юго-западный поменяется на северо-западный с силой 5-10 метров в секунду и с порывами до 12-17 метров в секунду. А вот на побережье Финского залива будет бушевать шторм с силой дом 17-22 метров в секунду.