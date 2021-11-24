Контролеров QR-кодов чаще стали искать работодатели в Петербурге

В Петербурге ищут контролеров QR-кодов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все чаще в Санкт-Петербурге работодатели начали искать контролеров QR-кодов. С 1 декабря система пропусков по сертификатам начнет действовать практически во всех общественных местах, поэтому в городе нужны люди, которые на входе у посетителей будут проверять эти самые коды. Так, за последнее время в Петербурге появилось несколько таких вакансий.

- Магазин ДЛТ ищет контролера QR-кодов. График сменный, зарплата 36 тысяч рублей. Также есть возможность остаться в команде ДЛТ в одном из департаментов на постоянной основе, - рассказали в компании hh.ru.

Также контролера QR-кодов ищет хоккейный клуб СКА на зарплату в 35 тысяч рублей. Аналогичная вакансия появилась у сети пекарен "Буше", а также спортивного комплекса "Ленинец".

Отметим, что средняя зарплата для контролеров кодов в городе - от 33 тысяч рублей. Для сравнения, в целом средняя зарплата по Петербургу - 58 тысяч рублей.