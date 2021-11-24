Снег накрыл Петербург 24 ноября

Петербург накрыло снегом утром 24 ноября Фото: Лилия КОЗЛОВА

Санкт-Петербург нарыло снегом. В ночь на 24 ноября 2021 года город активно начало заметать, а к утру уже все улицы Северной столицы оказались под плотной белой пеленой. Но осадки пока что не собираются на этом останавливаться.

- В Петербурге ожидается снег, местами мокрый снег, днем переходящие в дожди, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Также в городе поднялся сильный ветер с запада, особенно в районе Финского залива. Порывы достигают 17-22 метров в секунду, что уже можно назвать штормом. В связи с этим дирекция дамбы приняла решение закрыть створы защитного сооружения, чтобы избежать наводнения из-за нагонной волны.

Однако, по всей видимости, снег не долго продержится в Петербурге, так как днем будет тепло. Температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.