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Общество24 ноября 2021 6:05

Снег накрыл Петербург 24 ноября

Впервые с начала осени снежный покров в городе не тает
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург накрыло снегом утром 24 ноября

Петербург накрыло снегом утром 24 ноября

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Санкт-Петербург нарыло снегом. В ночь на 24 ноября 2021 года город активно начало заметать, а к утру уже все улицы Северной столицы оказались под плотной белой пеленой. Но осадки пока что не собираются на этом останавливаться.

- В Петербурге ожидается снег, местами мокрый снег, днем переходящие в дожди, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Также в городе поднялся сильный ветер с запада, особенно в районе Финского залива. Порывы достигают 17-22 метров в секунду, что уже можно назвать штормом. В связи с этим дирекция дамбы приняла решение закрыть створы защитного сооружения, чтобы избежать наводнения из-за нагонной волны.

Однако, по всей видимости, снег не долго продержится в Петербурге, так как днем будет тепло. Температура воздуха составит 2-4 градуса тепла.