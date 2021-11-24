Александр Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов в Ленобласти

Глава Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов туристов для походов в музей и рестораны региона. Об этом администрация региона сообщила 24 ноября 2021 года.

- На мое предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это свое решение отозвал. По-другому я поступить не мог, - пояснил губернатор.

Однако он добавил, что хотел признания иностранных вакцин в качестве шага навстречу друг другу. Дрозденко пояснил, что, по его мнению, если бы в России хотя бы какой-то регион первым признал иностранные вакцины и их QR-коды для похода на культурные мероприятия или в ресторан, то и другие страны вскоре сделали бы этот же шаг.

- Я считаю, что такой шаг надо делать, - заявил Дрозденко.