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Общество24 ноября 2021 7:16

Александр Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов в Ленобласти

Решение было принято, так как Роспотребнадзор не согласовал инициативу губернатора области
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Глава Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов

Глава Ленобласти отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов туристов для походов в музей и рестораны региона. Об этом администрация региона сообщила 24 ноября 2021 года.

- На мое предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это свое решение отозвал. По-другому я поступить не мог, - пояснил губернатор.

Однако он добавил, что хотел признания иностранных вакцин в качестве шага навстречу друг другу. Дрозденко пояснил, что, по его мнению, если бы в России хотя бы какой-то регион первым признал иностранные вакцины и их QR-коды для похода на культурные мероприятия или в ресторан, то и другие страны вскоре сделали бы этот же шаг.

- Я считаю, что такой шаг надо делать, - заявил Дрозденко.