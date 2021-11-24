Более 800 машин чистили улицы Петербурга после ночного снегопада

Коммунальщики убирают последствия ночного снегопада.

Первый настоящий снегопад накрыл Петербург, как и обещали синоптики, в 20-х числах ноября. Улицы, тротуары и дворы города стали белыми. Но для коммунальщиков это означает усиленную работу. Так, разметать ночной снег с дорог вышли 800 единиц техники.

- Дорожные предприятия Комитета по благоустройству знали о надвигающемся снегопаде и заранее подготовились к нему. На ночную уборку городских улиц была выведена 801 единица техники, тротуары чистили и подметали 452 работника ручного труда, - сообщает пресс-служба Смольного.

В утреннюю смену число техники на дорогах уменьшилось до 686, за то дворников оказалось втрое больше – 1186. Впрочем, в большинстве районов снег уже сменился ледяной крупой или дождем. Днем гидрометцентр прогнозирует потепление до +4 градусов. А вот ветер усилится.