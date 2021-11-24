Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 ноября 2021 7:35

Трехлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в Петербурге

Перед этим родители отказались госпитализировать ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

В Петербурге трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах. Малышка скончалась вечером 23 ноября 2021 года в квартире дома 285 по Приморскому шоссе. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Днем девочка была в детском саду. Во второй половине дня у нее заболел живот, начало тошнить. Малышку отвели в медпункт, ее осмотрел врач, а около пяти часов вечера отец забрал домой, - рассказал источник.

По дороге домой девочке стало хуже. Родители вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели ребенка и предложили отвезти ее в детскую больницу, но родители от госпитализации отказались, решив наблюдать за самочувствием дочери дома.

В семь часов вечера состояние малышки снова стало хуже. Ей снова вызвали скорую. Врачи-реаниматологи пытались спасти ребенка, но она скончалась.

Известно, что семья ребенка полная, на учете не состоит. Тело девочки направлено в морг для установления причины смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.