Трехлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах в Петербурге

В Петербурге трехлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка умерла при странных обстоятельствах. Малышка скончалась вечером 23 ноября 2021 года в квартире дома 285 по Приморскому шоссе. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Днем девочка была в детском саду. Во второй половине дня у нее заболел живот, начало тошнить. Малышку отвели в медпункт, ее осмотрел врач, а около пяти часов вечера отец забрал домой, - рассказал источник.

По дороге домой девочке стало хуже. Родители вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели ребенка и предложили отвезти ее в детскую больницу, но родители от госпитализации отказались, решив наблюдать за самочувствием дочери дома.

В семь часов вечера состояние малышки снова стало хуже. Ей снова вызвали скорую. Врачи-реаниматологи пытались спасти ребенка, но она скончалась.

Известно, что семья ребенка полная, на учете не состоит. Тело девочки направлено в морг для установления причины смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.