Новый мост через Неву станет частью будущей объездной магистрали

Новый мост построят к 2028 году. Фото: Яндекс.Карты

Новый разводной мост через Неву, уже получивший название Большой Смоленский, станет частью внутреннего полукольца перспективной объездной магистрали, которая свяжет юг и север города, направив автомобильный траффик в обход центра.

- Мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Строительство моста предусмотрено Генпланом Петербурга и заложено в концепцию развития транспортной инфраструктуры города.

Мост будет иметь шесть полос движения, по нему пустят маршруты общественного транспорта. При этом, в отличие от соседнего перспективного моста в створе Зольной улицы, который будет частью ШМСД, проезд по Большому Смоленскому будет «общедоступным», то есть бесплатным.

Переправа соединит берега Невы в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Строительство планируют начать в 2023 году, а закончить через пять лет.