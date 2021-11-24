Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 ноября 2021 8:13

Женщина умерла после поножовщины со своим возлюбленным в Петербурге

Мужчина всадил нож в грудь сожительницы, а она ему в живот
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина убил возлюбленную во время драки в Петербурге

Мужчина убил возлюбленную во время драки в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная поножовщина. Вечером 23 ноября 2021 года в полицию позвонил мужчина и рассказал, что в квартире дома 26 по улице Брянцева его знакомый что-то сделал со своей сожительницей. Кода наряд приехал на место, то обнаружил труп.

- В половине шестого вечера в указанной квартире между 33-летним мужчиной и его сожительницей-ровесницей произошла ссора с дракой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В ходе драки мужчина всадил нож своей возлюбленной в грудь, а она также ножом ударила его в живот. Однако женщина от травмы скончалась на месте.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии с ранами живота, спины и таза.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Сейчас ведется расследование.