Женщина умерла после поножовщины со своим возлюбленным в Петербурге

Мужчина убил возлюбленную во время драки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошла смертельная поножовщина. Вечером 23 ноября 2021 года в полицию позвонил мужчина и рассказал, что в квартире дома 26 по улице Брянцева его знакомый что-то сделал со своей сожительницей. Кода наряд приехал на место, то обнаружил труп.

- В половине шестого вечера в указанной квартире между 33-летним мужчиной и его сожительницей-ровесницей произошла ссора с дракой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В ходе драки мужчина всадил нож своей возлюбленной в грудь, а она также ножом ударила его в живот. Однако женщина от травмы скончалась на месте.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Он находится в тяжелом состоянии с ранами живота, спины и таза.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве. Сейчас ведется расследование.