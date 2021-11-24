Жители Петербурга попросили Беглова благоустроить город

Александр Беглов провёл личный приём жителей Петербурга / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 ноября 2021 года провел личный прием жителей города. Петербуржцы обращались к градоначальнику с разными вопросами. В основном они касались благоустройства Северной столицы. Об этом рассказали в Смольном.

- Петербуржцы попросили сделать ремонт на спортивном стадионе школы №334, а также организовать площадку для выгула и дрессировки собак в Красногвардейском районе, - сообщили в городской администрации.

Также горожане просили сделать освежение во дворе в Московском районе, приобрести видеооборудование для гимназии при Русском музее, закончить реконструкцию спортивной школы в Пушкинском районе. Кроме того, посетители парка Сосновка просят заменить шахматно-шашечный павильон.

Вместе с Бегловым на приеме присутствовали и главы районов, с которыми градоначальник обсудил задачи, а также их сроки выполнения.