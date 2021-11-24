Заболеваемость коронавирусом снова выросла в Петербурге на 24 ноября

Новый рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх. Сильный спад произошел 23 ноября, когда суточный прирост составил всего 1 тысячу человек, хотя до того превышал 2 тысячи заболевших в сутки. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 24 ноября 2021 года заболеваемость снова пошла вверх.

- За минувший день в городе выявлено еще 1387 заболевших коронавирусом. Рост по сравнению с днем ранее составил более 30 процентов, - рассказали в операштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Зато число выздоровевших оказалось более чем в два раза больше, чем заболевших. За сутки выписаны были 3147 пациентов. Смертность остается все еще на высоком уровне - за сутки скончались 73 человека.

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 775 795 горожан, из них выздоровели 709 724 человек и 25 802 умерли.