Приходите в морг: главврач больницы Боткина обратился к противникам вакцинации

Врачи Петербурга обратились к известным противникам вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный врач Боткинской больницы и заведующий реанимационным отделением больницы №40 Петербурга подписались под обращением медиков к известным антипрививочникам. Открытое письмо 11 руководителей крупных российских стационаров адресовано ряду артистов и политиков, публично сомневающихся в эффективности вакцинации.

- Если вы не верите в существование вируса и пандемию, могу провести вас по реанимациям и показать страдания людей. Если и этого будет недостаточно, можно посетить морг и пообщаться с родными погибших пациентов, - говорится в обращении главврача Боткинской больницы Дениса Гусева, слова которого приводит пресс-служба Комздрава.

Также Гусев потребовал от известных людей прекратить распространять «антивакцинальную» информацию, чтобы не сбивать население с толку. Тогда смертей от коронавируса точно станет меньше.