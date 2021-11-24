Электричество грозят отключить более 88 тысячам жителям Петербурга и Ленобласти из-за долгов

Более 88 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти могут остаться без электричества за долги Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области более 88 тысяч человек рискуют остаться без электроэнергии из-за долгов. Это абоненты АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и АО «Петербургская сбытовая компания» у которых задолженности превышают 5 тысяч рублей. Об этом в компании рассказали 24 ноября 2021 года.

- Всем нарушителям уже отправлены уведомления о предстоящем отключении электричества. На погашение долга у неплательщиков есть 30 дней, - рассказали в "Петроэлектросбыте".

Как правило, после уведомления люди все же гасят долг, но того, кто это не сделает, ждет разбирательство в суде. Если и суд не подействует, то с граждан будут удерживаться деньги с карт, а также могут им запретить выезжать за границу.

Лидерами среди должников оказались Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы в Петербурге, а в Ленобласти - Всеволожский, Выборгский и Гатчинский районы.