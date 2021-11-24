Суд отказал отрицавшему Холокост преподавателю вуза из Петербурга

Владимир Матвеев потребовал восстановить его на работе. Фото: СОЦСЕТИ

Калининский районный суд Петербурга отказал бывшему преподавателю Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Владимиру Матвееву, который был уволен после публичного отрицания Холокоста на вебинаре для студентов.

- Матвеев просил о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула за период с 28.01.2021 г. по 07.09.2021 г. в размере 766 573 рублей 35 копеек. С указанным увольнением истец не согласен, поскольку никакого аморального проступка совершено не было, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам приказ о прекращении трудового договора Матвеев просил признать незаконным. Но судья указал, что аморальным считается действие работника, выполняющего воспитательные функции, нарушающее нормы морали. При этом ранее преподаватели вуза отмечали, что были «шокированы» отрицанием Холокоста со стороны Матвеева.

В иске было отказано.