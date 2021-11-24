Бюджет фонда ОМС приняли в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году объем поступлений должен составить более 128,5 миллиарда рублей. Расходы будут аналогичными.

- На плановый период 2023 года бюджет фонда приблизится к отметке в 134,5 миллиарда рублей. В 2024 - 141 миллиард, - говорится в тексте последней редакции законопроекта о бюджете фонда ОМС. - Расходы также будут аналогичны поступлениям.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что народные избранники в третьем чтении окончательно приняли бюджет Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы. Из документа первый раз за 25 лет исключили депутатскую поправку.