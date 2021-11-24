Створы дамбы Петербурга открыли после миновавшего наводнения

Створы дамбы Петербурга снова открыли Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Угроза наводнения миновала Санкт-Петербург. Утром 24 ноября 2021 года дирекция защитных сооружений Северной столицы приняла решение о закрытии створов из-за сильного ветра с запада и подъема уровня воды в Неве. Но к 11 часам погода улучшилась и створы снова открыли.

- Дирекция комплекса защитных сооружений информирует об открытии створов дамбы в 11:32 часов, - рассказали в пресс-службе.

На данный момент Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов.

Напомним, что дамба была закрыта в 6 часов утра из-за штормового ветра с западной стороны, которая гнала волну в сторону Невы из-за чего в реке поднялся уровень воды. Сила ветра в районе Финского залива достигала 17-22 метров в секунду.