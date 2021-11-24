Снегоплавильные пункты начали работу в Петербурге

Снегоплавильные пункты Петербурга начали работать 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге впервые за осень снег укрыл весь город и продержался до середины дня. В связи с этим 24 ноября 2021 года в городе начали работать снегоплавильные пункты. Первый "Камаз" со снегом прибыл на пункт в Зеленогорске. Об этом рассказали в Смольном.

- Снежные пункты заранее подготовлены к зимнему сезону, выполнен полный комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Важно, чтобы вывоз и утилизация снежных масс были организованы одновременно с уборкой улиц, - отметил губернатор Александр Беглов, добавив, что от уборки снега зависит экологическая обстановка в Северной столице.

В городе работают 11 снегоплавильных пунктов и семь снегоприемников. В сутки они способны принимать до 101,5 тысяч кубометров снега. Они расположены в каждом районе.

Напомним, что прошлой зимой все пункты приняли 1,85 миллиона кубов снежных масс.