Колпинский Дом торговли в Петербурге выставили на продажу

Дом Торговли в центре Колпино выставили на продажу / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге в самом центре Колпино выставили на продажу здание знаменитого 26-го магазина, который впоследствии стал называться Колпинский Дом торговли. Объявление о продаже здания появилось в интернете 14 ноября. Продавец просит за него 129 миллионов рублей.

- Общая площадь здания 4,3 тысячи квадратных метров, площадь участка 40 соток. Земля в собственности, есть парковка и места для разгрузки, есть грузовой лифт, а также арендаторы. Центральное отопление. Централизованная канализация. Отдельный вход с улицы, - рассказал продавец.

Здание было построено еще в 1918 году, но в годы войны разрушено, поэтому его восстановили в 1955 году по проекту архитектора Климентова. Дом торговли располагается на углу улиц Труда и Культуры.