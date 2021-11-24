Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло в Петербурге

Суточная госпитализация в Петербурге выросла Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наблюдается рост госпитализаций больных коронавирусом. По данным Смольного на 24 ноября 2021 года за минувшие сутки в больницах оказались еще 368 человек, а это на 88 пациентов больше, чем днем ранее.

- Вырос также показатель выписанных из больницы пациентов. За сутки домой отправились 483 человека, - говорится в отчете городской администрации.

Тем не менее, общая нагрузка на ковидные стационары падает. Из 8,9 тысяч развернутых для приема больных коек на данный момент заняты 6,5 тысяч мест. Среди тяжело больных 622 пациентов находятся в реанимациях, еще 322 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, во временном госпитале в "Ленэкспо" содержатся 271 человек, еще 490 пациентов в пансионате "Заря".