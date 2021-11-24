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Общество24 ноября 2021 11:32

Новогодняя ярмарка откроется на Елагином острове в Петербурге

Она будет работать с 11 декабря до конца января
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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На Елагином острове откроется Новогодняя ярмарка

На Елагином острове откроется Новогодняя ярмарка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Праздничное новогоднее настроение в Санкт-Петербурге можно будет получить не только в центре города. В ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове откроется своя Новогодняя ярмарка. Планируется, что она будет работать с середины декабря до конца января. Об этом рассказали в пресс-службе парка.

- Объявляем дополнительный набор участников на Новогоднюю ярмарку и с нетерпением ждём открытия, чтобы вместе создавать новогоднее настроение, - отметили в пресс-службе.

Планируется, что ярмарка будет работать с 11 декабря 2021 года по 30 января 2022 года. В прошлом году ярмарка была открыта только по выходным с полудня до семи часов вечера. Вероятно, такой режим работы сохранится и в текущем году.

На ярмарке можно будет приобрести подарки для своих друзей и близких в виде уникальных игрушек, ручных поделок, меда, сыра и ароматных сладостей.