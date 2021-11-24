Сын миллиардера построит апарт-отель на Синопской набережной

На Синопской набережной построят апарт-отель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сын совладельца миллиардера строительной компании «Еврострой» Валерия Кравцова купил незавершенный проект строительства отеля у Plaza Lotus Group на Синопской набережной. Новый владелец вложит в проект около двух миллиардов рублей.

- На набережной будет построена четырехзвездочная гостиница на 396 номеров, - пишет «Коммерсант».

Предполагается, что это будет не обычная гостиница, а апарт-отель, в котором номера под постоянное или частичное проживание могут выкупать частные лица или организации. Сейчас на этом рынке, по оценкам экспертов, наблюдается дефицит предложений.

Закончить строительство планируют в 2024 году.