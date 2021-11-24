Шахматно-шашечный павильон в парке Сосновка в Петербурге обновят в 2022 году

В 2022 году в парке «Сосновка» в Петербурге появится обновленный шахматно-шашечный павильон Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парке Сосновка в Санкт-Петербурге к 1 ноября 2022 года должен появиться обновленный шахматно-шашечный павильон. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов 24 ноября 2021 года после встречи с горожанами.

- Парк "Сосновка" уже давно стал популярным местом для любителей игры в шахматы и шашки. Находящийся там павильон требует полной замены. Нужно создать комфортные условия для любителей интеллектуальных игр, - отметил градоначальник.

С просьбой обновить павильон к губернатору обратился гроссмейстер Николай Негра. Сейчас в Петербурге шахматами занимаются более 20 тысяч человек. А в парк "Сосновка" каждую неделю приходят поиграть около 300 человек.

В павильоне должно появиться хорошее освещение, а также газовые обогреватели, чтобы любители шахмат и шашек могли играть даже в холодную погоду.