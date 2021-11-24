Ограничения на массовые мероприятия сохранятся в Ленобласти до Нового года

Ленобласть сохранит ограничения на массовые мероприятия до Нового года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области сохранятся ограничения на массовые мероприятия вплоть до Нового года. Об этом 24 ноября 2021 года сообщили в администрации 47-го региона. При этом, ужесточать уже имеющиеся меры правительство не планирует.

- Ленинградская область не планирует ужесточать противоковидные меры. В ближайшей перспективе возможны лишь точечные уточнения и разъяснения действующих мер, - пояснил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, что с 11 октября в Ленобласти действует ограничение по количеству участников на массовых мероприятиях. В красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 500, в зеленой - до 1000. А в желтой зоне дискотекам, барам, кафе и ресторанам можно работать при заполняемости не более 75 процентов.