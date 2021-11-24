Петербургские депутаты проголосовали за повышение окладов себе и чиновникам

базовая получка высокопоставленных чиновников без доплат и премий составляет 56-60 расчетных единиц, а депутатов ЗакСа 51-53. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты 24 ноября проголосовали за повышение заработной платы себе и городским чиновникам. Речь идет о законопроекте о так называемой «расчетной единице». За этим термином скрывается сумма, которой в зависимости от занимаемой должности, должны быть кратны оклады госслужащих.

Так, базовая получка высокопоставленных чиновников без доплат и премий составляет 56-60 расчетных единиц, а депутатов ЗакСа 51-53.

Понятие расчетной единицы появилось в Петербурге 2002 году. Тогда она равнялась 300 рублям. К 2021 году показатель достиг суммы в 1465 рублей. В 2022 году эта сумма должна составить 1525 рублей.

Согласно документу Смольного, который рассмотрели депутаты ЗакСа, в 2023 году показатель расчетной единицы должен составить 1588 рублей, а в 2024-м - 1653.

Таким образом средний рост должен составить около четырех процентов. Однако, как подчеркнул представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании Константин Сухенко, такой темп не превысит инфляцию.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что депутаты Мариинского дворца приняли в третьем чтении законопроект о налоге на гаражи и машиноместа.