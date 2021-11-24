Петербург может достичь коллективного иммунитета через три недели

До достижения уровня иммунитета в 80% Петербургу осталось две-три недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался в лидерах среди регионов России по вакцинации и уже через три недели может достичь коллективного иммунитета. О приближении города к порогу в 80% на совещании заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

- На сегодняшний день в шести регионах-лидерах уже вакцинировано первым компонентом необходимое количество населения для установленного порога коллективного иммунитета в 80%, - заявила Голикова.

В число лучших вошли Петербург, Московская область, Карелия, Севастополь, Тува, Чукотка. В этих регионах коллективный иммунитет может быть достигнут уже через две-три недели.

При этом специалисты пока не могут точно сказать, какой именно уровень иммунитета должен быть в обществе, чтобы получилось остановить пандемию и снять ограничения. Так, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит заявила, что этот порог превышает 90%.