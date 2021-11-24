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Происшествия24 ноября 2021 12:59

Бывшего декана университета гражданской авиации в Петербурге приговорили к 4 годам условно за взяточничество

Также ему запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Бывшего декана университета гражданской авиации в Петербурге приговорили к 4 годам условно за взяточничество

Бывшего декана университета гражданской авиации в Петербурге приговорили к 4 годам условно за взяточничество

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший декан университета гражданской авиации в Санкт-Петербурге получил приговор о деле о взяточничестве. В среду, 24 ноября 2021 года, Дзержинский районный суд вынес решение по уголовному делу в отношении декана заочного факультета, который признан виновным в коррупционном преступлении. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- Суд установил, что декан за зачисление студента в университет без прохождения вступительных экзаменов и присутствия на приемной комиссии получил взятку в размере 60 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре.

После слушаний суд принял решение об избрании наказания в виде условного срока на четыре года с испытательным сроком на это время, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение года.