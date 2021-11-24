Проезд по новому мосту через Неву будет бесплатным

Новый мост должен уменьшить пробки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый мост через Неву, который в Смольном планируют построить к 2028 году, будет бесплатным. Точнее, как выразился Александр Беглов, «общедоступным». Этим переправа станет отличаться от соседнего, также пока не построенного моста в створе Зольной улицы, который станет частью ШМСД.

- Этот мост предусмотрен Генеральным планом Петербурга. В отличие от соседнего – также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет – разводным и общедоступным, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Напомним, что мост свяжет левый и правый берега Невы в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. Для подключения его к дорожной сети на проспекте Обуховской обороны и Октябрьской набережной обустроят автомобильные развязки.

Строительство начнется в 2023 году, а средства на него возьмут из налоговых отчислений «Газпрома», который летом получил регистрацию в Петербурге.