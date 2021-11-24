Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию студентов и лиц старше 60 лет в Ленобласти

В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обязательная вакцинация лиц в возрасте старше 60 лет, хронических больных, госслужащих и студентов вводится в Ленинградской области. Об этом на совещании правительства региона завила главный санитарный врач Ольга Историк.

- На данный момент у нас вакцинировано 50% взрослого населения. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому мной внесено постановление об обязательной вакцинации лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, - заявила глава регионального Роспотребнадзора.

Под новые нормы также попадают федеральные служащие, работающие в Ленобласти и студенты средне-специальных, а также высших учебных заведений, в возрасте от 18 лет.

При этом областное правительство пока официальных заявлений не делало и собственных постановлений не выпускало.

Напомним, что на данный момент в регионе действует норма о 80% пороге вакцинации персонала государственных и муниципальных учреждений, частных организаций в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта.

Привиться от ковида до 1 сентября должны были также работники МФЦ, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.

В Петербурге обязательную вакцинацию людей в возрасте старше 60 лет, хронических больных и студентов, ввели еще в начале ноября.