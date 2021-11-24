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Общество24 ноября 2021 14:29

МЧС предупреждает о снеге, гололеде и сильном ветре в Ленобласти

Ближайшие три дня ожидаются сильные перепады температуры и возрастает опасность ДТП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Мокрый снег и гололед ждут водителей Ленобласти.

Мокрый снег и гололед ждут водителей Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС России по Ленобласти предупреждает местных жителей и в особенности водителей об ухудшении погоды. В ближайшие три дня Их ждут снега, дожди, а также сильный ветер и гололед.

- В связи со сложной гидрометеорологической обстановкой 25 - 27 ноября повышается вероятность ДТП, затруднений в движении по автодорогам, происшествий на акваториях Ленинградской области, - отмечают в экстренном ведомстве.

В эти дни синоптики обещают в регионе мокрый снег и дождь, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду. А перепады температуры превысят 10 градусов. Если по ночам возможны заморозки до -8 градусов, то днем термометры покажут +1…+6.