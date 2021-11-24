Новый глава Жилищного комитета намерен бороться со снегом и сосульками в Петербурге

Со снегом в Петербурге будут бороться при помощи техники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший начальник Государственной административно-технической инспекции Петербурга Олег Зотов, недавно назначенный председателем Жилищного комитета, рассказал, что ему предстоит сделать в преддверии зимы и с чем придется бороться.

- На первом месте по важности – подготовка и прохождение зимы. Далее – это завершение программы капитального ремонта текущего года и подготовка программы на следующий год, – рассказал чиновник «Петербургскому дневнику».

По словам Зотова, бороться со снегом и сосульками надо не только дедовским методами – метлами. Город намерен закупить еще 130 единиц техники и вооружить дворников средствами малой механизации.

При этом все технологии коммунальщикам хорошо известны и даже если погода подкидывает сюрпризы, надо просто выполнять свою работу.