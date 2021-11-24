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Дом. Семья24 ноября 2021 16:35

Площадку для выгула и дрессировки собак создадут в Красногвардейском районе Петербурга

Место оборудуют на углу улиц Маршала Тухачевского и Апрельской
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Красногвардейском районе Петербурга создадут площадку для выгула собак.

В Красногвардейском районе Петербурга создадут площадку для выгула собак.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красногвардейском районе Петербурга создадут специальную площадку для выгула и дрессировки собак после просьбы одной из местных жительниц. Кроме этого хозяева собак усердно голосовали в соответствующем опросе. По словам губернатора Александра Беглова, место оборудуют к 1 августа 2022 года. Площадку обустроят на перекрестке улиц Маршала Тухачевского и Апрельской. Такое поручение уже дали районной администрации.

Неудобств для жителей района не будет, поскольку площадка расположится вне границ жилых домов. Так что лай не помешает чуткому сну.

- В районе много ответственных владельцев, занимающихся дрессировкой, активными видами спорта с собаками. Такая площадка очень нужна, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, ранее на месте будущей площадки проводили соревнования по забегу собак с хозяевами.