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Общество24 ноября 2021 16:50

Заслуженный врач России назвал уровень антител, при котором не стоит делать прививку от коронавируса

Иначе можно получить гипериммунизацию
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Массовая вакцинация от коронавируса проводится в Петербурге.

Массовая вакцинация от коронавируса проводится в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинироваться при высоком титре антител к коронавирусу нежелательно – иначе может возникнуть неприятное явление, которое на профессиональном языке называются «гипериммунизация». Об этом в среду, 24 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) рассказал Заслуженный врач России, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- Спора никакого здесь быть не может, - констатировал специалист. – Есть две шкалы, по которым определяется уровень антител – в зависимости от контрольной системы надо пользоваться одной из них. Для самой точной системы – Abbott – достаточным титром антител является от 1 000 до 1 500 биологически активных единиц. Если система менее точная – от 300 до 500, потому что больше 500 она технически не может показать.

По словам Алексея Яковлева, при высоком титре антител вакцинироваться не надо, потому что ничего полезного для организма гипериммунизация в себе не несет.