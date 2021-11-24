Зима со снегом и морозцем придет в Петербург в конце недели

Снег снова выпадет в Петербурге в конце недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Репетиция зимы в Петербурге прошла успешно, а вот продолжения придется ждать до выходных. В конце недели в Северную столицу придут легкий морозец и более-менее уверенные снегопады. Об этом в среду, 24 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге (92,0 FM) рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Зима проявит себя на ближайших выходных и в начале следующей недели, - уточнил эксперт. – Температура в эти дни все-таки перевалит через ноль и будет держаться в основном на минусовых отметках. Сильных морозов ждать не приходится – будет примерно -1, -6.

Снега, тем не менее, будет немного – в субботу вообще ожидаются классические «мороз и солнце». А вот в воскресенье-понедельник снег, обещают синоптики, выпадет и наконец-то ляжет. Надолго ли, и случатся ли еще серьезные оттепели – пока не известно.