Роспотребнадзор нашел виновного в массовом отравлении в школе №575 в Петербурге

Роспотребнадзор доложил о ходе расследования массового отравления в школе №575 в Приморском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор рассказал о первых итогах расследования причин массового отравления в школе №575 на севере Петербурга. Напомним, живот заболел у пяти детей, в стационар госпитализировали одного из них. Инспекторы надзорного ведомства нагрянули в столовую учебного учреждения с проверкой. В данный момент в школе ни у кого больше не выявляли кишечную инфекцию. Госпитализированного ребенка перевели на лечение на дому.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в столовой работал сотрудник, который вообще не должен был выходить на смену из-за болезни.

- У рабочего выявили признаки инфекционного заболевания, сотрудника отстранили от работы. Кроме этого зафиксированы факты нарушения технологии приготовления готовых блюд, - передает пресс-служба ведомства.

В отношении юрлица компании, организующей питание школьников, составили административные протоколы. За безопасностью столовой школы теперь будут пристально следить.