Губернатор Ленобласти рассказал о судьбе поселка, где нашли больше тысячи трупов

Происхождение останков до сих пор достоверно не определено. Фото: Поисковой отряд Рубеж-2

Судьба поселка рядом с деревней Новая Буря в Ломоносовском районе Ленинградской области, где ранее нашли таинственное массовое захоронение, пока не определена. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

- Сейчас продолжается экспертиза захоронения, - объяснил губернатор. – Происхождение останков до сих пор не установлена: часть специалистов склоняется к тому, что это жертвы геноцида времен войны, часть – к тому, что при работах наткнулись на старинный погост. В любом случае на данный момент стройка остановлена.

Губернатор Ленобласти отметил также, что сам подрядчик ведет себя достойно: не мешает, при необходимости помогает с техникой и вообще постоянно находится в контакте с поисковиками, ведущими работы на месте. Напомним: ранее мы подробно писали о жуткой и загадочной находке.