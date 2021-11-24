Почти 36 тысяч жителей Петербурга вакцинировались за минувшие сутки

В Петербурге вакцинировались за сутки более 35 тысячи человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге сохраняются высокие прививочные темпы. По информации комздрава, за минувший вторник, 23 ноября, в Северной столице вакцинировались 35 696 человек. Из этого числа прививку получили 634 иностранца. 2 787 горожан пополнили список ревакцинированных. Активно расходится однокомпонентная прививка «Спутник Лайт» - за прошлый день ею воспользовались 3 418 человек.

- Кроме этого за сутки вакцинирован 5 101 житель Петербурга старше 60 лет, - отмечают в комитете по здравоохранению.

Запаса вакцины в городе более чем достаточно – минимум 720 тысяч доз. Всего работают 179 стационарных прививочных пунктов и 50 мобильных. К слову, недавно Смольный начал размышлять о том, чтобы выдавать премии пенсионерам, которые активно вакцинируются.