Школы, больницы и детсады на сутки остались без тепла в Невском районе Петербурга

В Невском районе Петербурга на день отключили от тепла 69 жилых домов и семь детсадов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилые дома, а также семь детских садов, три больницы и две школы остались без тепла на сутки, 24 ноября, в Невском районе Петербурга. В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» заверяют, что работу теплосети приведут в порядок к ночи на 25 ноября. На предприятии рассказали, что причина неудобств в плановом и согласованном подключении ТЦ «Искра» к системе теплоснабжения. Утром среды рабочие начали врезку временного трубопровода. Сварочные работы на месте уже подошли к концу.

- Осталось сделать изоляцию на объекте, после чего трубопровод заполнят теплоносителем. На время работ подачу тепла и горячего водоснабжения ограничили в 69 жилых домах, 7 детских, 3 лечебных и 2 учебных учреждениях, - сообщили «КП-Петербург» в ГУП «ТЭК СПб».

К слову, работы по подключения ТЦ к теплу планировали начать на неделю раньше, но из-за похолодания их перенесли на эту среду.