Утки начали массово вмерзать в лед на водоемах Петербурга и Ленобласти

В Петербурге и Ленобласти пернатые стали часто попадать в ледовые "ловушки" водоемов. Фото: vk.com/koshkispas

В Петербурге и Ленобласти из-за похолодания участилось число заявок спасателям о птицах, вмерзших в лед на водоемах. По традиции, вызволять из беды пернатых часто приходится волонтерам отряда «Кошкиспас». До уток, селезней и гусей они добираются с помощью гидрокостюмов. Иногда птицы примерзают лапками ко льду, а временами – просто не могут выбраться из полыньи из-за отсутствия сил.

Часто птицы тратят все силы на то, чтобы выбраться из ловушки. Но на помощь приходят неравнодушные очевидцы, вызывающие спасателей. Фото: vk.com/koshkispas

Спасатели шутят, что у них дома невольно образовался птичник-утятник. Но всех вызволенных из беды птичек в итоге отправят к ветеринарам или орнитологам. Далее, если это будет возможно по здоровью, бедолаги окрепнут и вернутся в природу.

Некоторые пернатые пройдут лечение и реабилитацию. Фото: vk.com/koshkispas

- Итог первых двух дней – достали трех крякв, домашнюю утку и травмированную чернеть, заявка о которой была у нас почти месяц, но поймать ее смогли только с установлением льда на водоеме. Уж очень хорошо и далеко ныряет. Еще к одной уточке мы не успели… - рассказывают сотрудники «Кошкиспаса» в своей группе во «Вконтакте».