Суд отказался взыскать с пенсионерки из Петербурга ошибочно выплаченные 217 тысяч рублей

Суд отказался взыскать с петербургской пенсионерки случайно выплаченные 217 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд отказался взыскать с пенсионерки случайно выплаченные ей 217 тысяч рублей. Жительнице Невского района с 1 января 2007 года полагалась социальная доплата к пенсии. Деньги поступали к ней в автоматическом режиме. Однако с 19 апреля 2012 года пенсионерку сняли с регистрационного учета в городе. Вновь ее зарегистрировали лишь 2 апреля 2019 года. Правда, эти 7 лет она все равно получала выплаты, по ошибке.

Истец в виде СПБ ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» захотел получить обратно 217 тысяч рублей. В учреждении назвали ошибку не иначе как неосновательным обогащением пенсионерки. Но в суде подчеркнули, что женщина не вела себе недобросовестно и винить стоит только ответственных лиц уполномоченных органов или нерабочую программу.

- Основания, дающие возможность для удержания сумм неосновательного обогащения, истцом не приведены и не доказаны, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.