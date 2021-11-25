В Петербурге создадут интерактивную карту с работой общественного транспорта

Аналог интерактивных карт «Яндекса» и Google создадут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил 12,9 млн рублей на разработку интерактивной карты, где можно будет следить за работой общественного транспорта в городе, в том числе строить нужный маршрут и смотреть за расписанием. Власти Северной столицы ищут подрядчика, который сделает аналог лучших картографических сервисов от «Яндекса» и Google. Согласно техническому заданию, пользователь сможет быстро построить себе наикратчайший путь от точки А к Б, узнать стоимость проезда и получить информацию о возможных пересадках.

- В штатном режиме функционирования должна быть возможность многопользовательской работы не менее 300 тысяч одновременно работающих пользователей, а также поддержки не менее 50 организаций перевозчиков, - сообщается в конкурсной документации на сайте госзакупок.

Для нового сайта придумали отдельный домен - http://www.nts.orgp.spb.ru. Заработает портал только в апреле 2022 года, когда начнется первый этап транспортной реформы в Петербурге.