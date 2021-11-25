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Спорт24 ноября 2021 21:19

Алексею Мишину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Награду 80-летний тренер по фигурному катанию получил из рук Сергея Шойгу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Алексею Мишину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени в здании Министерства обороны РФ.

Алексею Мишину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени в здании Министерства обороны РФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Легендарному петербургскому тренеру Алексею Мишину вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Об этом рассказал «Матч ТВ» из здания Министерства обороны. 80-летнему наставнику Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды и Софьи Самодуровой передали награду в торжественной обстановке.

- Специалист получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу, - сообщил телеканал.

Ранее «Комсомолка» поговорила с Алексеем Мишиным в канун его юбилея и узнала, как ему удается в 80 лет совмещать тренерство с работой в университете, а также сохранять молодецкий задор во всем.