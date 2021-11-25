Лесник обнаружил окоченевший труп мужчины в лесу под Тосно

В Ленобласти нашли окоченевший труп мужчины. Фото: vk.com/acclo

Лесник наткнулся на окоченевший труп мужчины в лесном массиве возле поселка Форносово, что находится под Тосно. Защитник природы сообщил о страшной находке в полицию и спасательную службу. В итоге тело эвакуировали на специальных санях. Личность мужчины сейчас устанавливают. Не исключено, что он был грибником.

Личность мужчины устанавливают полицейские. Фото: vk.com/acclo

- Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно эвакуировали погибшего и передали сотрудникам полиции, - коротко сообщили об итогах работы в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

Тем временем по информации волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», в минувшем октябре в Ленобласти и Петербурге пропали 299 челок, из которых 216 нашли живыми. Еще 36 заявок на пропавшего человека не подтвердились.