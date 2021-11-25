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Общество24 ноября 2021 22:38

Московскую карту «Тройка» хотят внедрить в Ленобласти в 2022 году

По словам губернатора региона, это станет возможно к майским праздникам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти вскоре заработает карта "Тройка".

В Ленобласти вскоре заработает карта "Тройка".

Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Ленобласти собираются внедрить в транспортную жизнь региона московскую карту «Тройка». Об этом рассказал губернатор Александр Дрозднеко. Пока что в 47-м регионе в некоторых районах работает петербургский «Подорожник», но для удобства туристов проезд вскоре можно будет оплатить и по «Тройке».

- В следующем 2022 году. Я думаю, в апреле, на майские праздники точно, - ответил Дрозденко на вопрос РИА «Новости» о том, когда в регионе может заработать московский проездной.

К слову, проезд по «Подорожнику» в 2022 году в Петербурге станет дороже на 4 рубля. О всех изменениях в тарифах «Комсомолка» писала отдельно.