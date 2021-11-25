Последние новости в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2021 года: Откровения доктора Курпатова о любовнике и неожиданные подробности ДТП с актером Игорем Скляром

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2021 года. С похолоданием в Северной столице проснулись и «моржи». Любители экстремальных заплывов окунулись в ледяную Неву у Петропавловки в честь своего праздника. «Моржи» пели песни, делали зарядку и дружно поплавали в водице.

Доктор Курпатов откровенно рассказал об отношениях с любовником Алексеем Иевским из Петербурга, бывшим ассистентом психотерапевта, обвиняемого в краже дорогостоящих вещей у звезды. Запись разговора автора книг-бестселлеров оказалась в распоряжении «КП-Петербург». Курпатов признался, что его шокировала измена молодого человека, хотя он обещал быть ему верным всю жизнь. По словам звездного психолога, он не знал, что его бойфренд втихую переписывает на себя все его дорогостоящее имущество. При этом близкая подруга Курпатова опровергает информацию о гомосексуальной связи между мужчинами и говорит, что Иевского взяли на работу только из жалости, поскольку он якобы болен страшной половой инфекцией.

«КП-Петербург» выяснила, что будущий пассажирский терминал высокоскоростной магистрали между двумя столицами попросту не помещается в центре города на Неве. Под застройку предлагают уничтожить исторический квартал на Лиговском проспекте, от этого в шоке градозащитники.

Добавим, что «КП» узнала неожиданные подробности ДТП с актером и музыкантом Игорем Скляром в Петербурге. Оказалось, что женщина, которая въехала в «Ягуар» автора хита «Комарово», была пьяна. В отношении горе-водителя хотят возбудить уголовное дело.