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Общество25 ноября 2021 3:00

Что произошло в ночь на 25 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге

«Комсомолка» пересказывает главные ночные происшествия в городе на Неве
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ночной пожар произошел на улице Лени Голикова. Фото: СОЦСЕТИ

Ночной пожар произошел на улице Лени Голикова. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 25 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Любители дрифта вновь собрались у Северного кладбища. Посреди ночи сотрудники ГИБДД ловили нарушителей закона. Двух из них удалось поймать, о чем сообщает «Дорожный инспектор». Остальные гонщики успели скрыться. Задержанных привлекут к ответственности.

В ночь с 24 на 25 ноября произошел пожар в трехкомнатной квартире в доме №26 на улице Лени Голикова. Огонь успел распространиться на площади в шесть «квадратов». На тушение пожара ушло около 20 минут. Пострадавших, к счастью, нет. О причинах инцидента спасатели МЧС не сообщают.