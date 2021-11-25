Сотрудника пищеблока с инфекционным заболевание выявили в школе Петербурга, где отравились дети

Сотрудника с признаками инфекции выявили в 575-й школе, где отравились дети Фото: Олег ЗОЛОТО

В школе №575 Приморского района Санкт-Петербурга выяснили причину отравления детей. После расследования на 24 ноября 2021 года новых случаев кишечной инфекции среди учеников не зарегистрировано. Зато нашли источник.

- К работе на пищеблоке школы был допущен сотрудник с признаками инфекционного заболевания, сотрудник отстранен от работы, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, приготовление готовых блюд, как оказалось, тоже было с нарушениями.

Напомним, что 20 ноября стало известно о случаях отравления детей в школе на улице Лидии Зверевой. Было зарегистрировано пять случаев кишечной инфекции, а один ребенок даже попал в инфекционную больницу. Был назначен ряд экспертиз и расследование, которое и вывело специалистов на проблемы.