Новая волна тепла придет в Петербург 25 ноября

Мокрый снег и дожди накроют Петербург 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

За ночь в Санкт-Петербурге снова выпал снег, но уже днем в город придет новая волна тепла. В четверг, 25 ноября 2021 года, В Северной столице будет облачная и пасмурная погода с мокрым снегом и дождем. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- На погоду Северной столицы окажет влияние атмосферный фронт, после чего регион будет ощущать воздействие теплого сектора циклона. Будет облачно, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, а затем в дожди, - сообщил синоптик.

Днем в городе на Неве потеплеет до плюс 3-5 градусов, по Ленинградской области ожидается до 1-6 градусов выше нуля. Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западное направление до 5-10 метров в секунду.

Добавим, что атмосферное давление снизится до 745 миллиметров ртутного столба, что является ниже нормы.