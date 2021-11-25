Трехкомнатная квартира загорелась в Петербурге в ночь на 25 ноября

Пожар произошел в квартире на улице Лени Голикова Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ночь на четверг, 25 ноября 2021 года, произошел пожар в жилой квартире. В 23:40 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 26 по улице Лени Голикова. На место незамедлительно выехала бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу пожар произошел в трехкомнатной квартире. Горела обстановка на площади в шесть квадратных метров, - рассказали спасатели.

К спасению сразу же приступили 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. В 00:11 часов огонь уже был ликвидирован.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. На данный момент проводится проверка для установления причины возгорания.