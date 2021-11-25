Пробки сковали Петербург утром 25 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за снега и дождей количество пробок в Санкт-Петербурге увеличивается. На утром 25 ноября 2021 года в целом ситуация по городу оценивается в шесть баллов, однако на отдельных участках наблюдаются серьезные заторы. Причем, многие из них из-за аварий.

- В Санкт-Петербурге обычные для этого времени в четверг 6 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час, - сообщает сервис "Яндекс".

С утра из-за ДТП на Светлановской площади, а также на Большом Сампсониевском проспекте образовались пробки в сторону центра города. По этой же причине стоит Политехническая улица.

Пироговская набережная, а также улицы вокруг площади Ленина тоже все "красные". С ними стоит Литейный мост и набережная Кутузова. А вот Литейный проспект пока что, на удивление, наоборот свободен.

Большая пробка растянулась на внутренней стороне КАД от развязки с Октябрьской набережной до пересечения с Ленинградской улицей.