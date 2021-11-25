В Петербурге заблокировали сайт по продаже поддельных дипломов об окончании вузов

В Петербурге заблокирован сайт, предлагавший к продаже поддельные дипломы об окончании ВУЗов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге благодаря прокуратуре заблокировали сайт, который занимался продаже дипломов о высшем образовании. Ресурс был обнаружен сотрудниками ведомства Кировского района в ходе мониторинга интернета. Об этом в прокуратуре рассказали 25 ноября 2021 года.

- Во время мониторинга был выявлен факт распространения информации о продаже дипломов об окончании высших учебных заведений без фактического прохождения обучения. Указанная информация находилась в свободном доступе, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд с просьбой признать сайт незаконным и заблокировать его. Заявление было удовлетворено в полном объеме.

Добавим, что продажа поддельных дипломов об окончании вуза является уголовно наказуемой.